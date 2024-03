Weimar. Architekt Klaus Aschenbach wird beim Mittwochsvortrag im Stadtmuseum Weimar über den aktuellen Zustand des Bertuchhauses sprechen.

Das Bertuchhaus gehört zu den bedeutendsten bürgerlichen Bauten des Klassizismus in Weimar. Zentral zwischen Altstadt und Hauptbahnhof in der Karl-Liebknecht-Straße gelegen, befindet sich in dem ehemaligen Stadtpalais seit 1954 das Stadtmuseum Weimar. Zum dortigen Mittwochsvortrag am 13. März, ab 17 Uhr, können Gäste von Architekt Klaus Aschenbach mehr über den aktuellen Stand des Gebäudes erfahren.

„Der Vorstand der Freunde und Förderer des Stadtmuseums hat mich um den Vortrag gebeten, um ein Bewusstsein zu schaffen“, so Aschenbach. Das Haus sei nicht intakt und die Aufenthaltsqualität vor und hinter dem Gebäude ließe zu wünschen übrig. „An der Hauptachse von der Innenstadt bis zum Bauhausmuseum ist die Karl-Liebknecht-Straße die hässlichste Straße“, findet der Architekt und ehemalige Gestaltungsbeirat.

Seit drei Jahren sei das Bertuchhaus als Schwerpunkt in der Rahmenplanung der Stadtentwicklung enthalten. „Was zuerst gemacht wird, ist politische Abwägung“, so Aschenbach. Am Mittwoch will er darüber sprechen, vor welchen Herausforderungen Architekten, Stadtplaner und Ausstellungsgestalter bei der fälligen Instandsetzung stehen und wie eine nachhaltige Verbesserung der Zugangsbedingungen und Wahrnehmung erfolgen kann.

