Weimar. Fotokünstler Claus Bach zeigt mit Lichtinszenierungen den ambivalenten Geist einiger Orte in Weimar.

So farbenfroh zeigen sich die Weimarer Bauwerke selten, wie sie Fotokünstler Claus Bach für seine Schau „In_Progress_RGB_#100“ mit Strahlern in den Grundfarben des Bauhaus in Szene gesetzt hat. Auch Skulpturen und Alltagsgegenstände rückt er mittels Lichtinszenierung ins rechte Licht. Die kürzlich eröffnete Ausstellung ist aktuell in der Stadtbücherei Weimar zu sehen.