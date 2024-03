Weimar. Selbsthilfe-Coach Karmen Jurela liest im Mon Ami aus ihrem Buch und erzählt, wie sie sich aus ihrer eigenen Lebenskrise gekämpft hat.

Wie man sich aus Lebenskrisen herauskämpft, weiß Karmen Jurela aus eigener Erfahrung. Ein Schlüssel sei es, die eigene Schöpferkraft zu wecken, sagt sie. Wie das funktioniert, zeigt Karmen Jurela am Donnerstag, 14. März, bei einer Lesung im Mon Ami. Um 20 Uhr gibt sie Einblick in die 25 Techniken, die ihr Leben verändert haben.

„Raus aus der Krise, rein in die Schöpferkraft“ heißt Karmen Jurelas drittes Buch, aus dem sie an diesem Abend lesen wird. Nach mehr als 20 Jahren als Zahnmedizinerin hat sie sich kürzlich als Krisenbewältigungs-Coach in Weimar selbstständig gemacht. Jurelas Techniken sollen dabei helfen, die inneren und äußeren Umstände zu identifizieren, die zur Krise beigetragen haben, und aus der Krise heraus den eigenen Kern wiederzuentdecken. Dabei geht es um Änderungen in der täglichen Routine, vom Entrümpeln, Ablenkungen ausschalten, sich gesund ernähren bis hin zum Praktizieren von Selbstliebe. So lasse sich ein neues Leben kreieren, das auf Selbsterfahrung und Selbstbestimmung beruht und die eigenen Wert in den Mittelpunkt stellt.

Zur spirituellen Erfahrung wird die Lesung durch ein Klangbad auf Kristallschalen vom „Cosmic Club Weimar“. Der Eintritt ist frei.

va