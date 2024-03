Weimar. Hagen Hultzsch stellt sich für Bürgerbündnis zur Wahl. Petra Schenk tritt als Kandidatin für Ortsteilbürgermeisterin an.

Der Vereins- und Fraktionsvorsitzende führt die frisch aufgestellte 42-köpfige Liste des Bürgerbündnisses Weimarwerk für die Stadtratswahl am 26. Mai an. Hinter Wolfgang Hölzer folgen die aktuellen Stadträte und Stadträtinnen Corina Harke, Hendrik Rauch, Solveig Kasten, Annette Projahn und Jens Ahlgrimm. Auf Platz 7 steht Martina Schenk. Sie wurde vom Weimarwerk zudem als Kandidatin für die Ortsteilbürgermeister-Wahl in Legefeld/Holzdorf aufgestellt, wo sie bisher Stellvertreterin ist. Auf Platz 13 findet sich der FDP-Stadtrat Hagen Hultzsch, der mit dem Weimarwerk eine Fraktionsgemeinschaft bildet. Beschlossen wird die Liste durch die Gründungsmitglieder Rita Schreck und Hartmut Krebs.

Ganz ohne Quotenregelung würden 48 Prozent der Plätze durch Frauen besetzt, die jüngste Kandidatin sei 21 Jahre, der älteste Kandidat Jahrgang 1940, heißt es in einer Presseinformation. Die Liste setze sich aus verschiedenen Berufsgruppen und Bereichen vom Arbeitnehmer bis zum Arbeitergeber und Mitarbeitenden der öffentlichen Verwaltung zusammen.

Unverändert stehe das Weimarwerk „für gesellschaftliche und wirtschaftliche Vernunft, für ein respektvolles Miteinander, für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung unserer Kultur“, wird Wolfgang Hölzer zitiert. Nach der Gründung Ende 2023 habe es sich in Weimar „als starke Kraft und verlässlicher Partner bewiesen und etabliert“.

Der von Weimarwerk und CDU nominierte OB-Kandidat Peter Kleine (parteilos) habe bei der Versammlung auf die Erfolge in der letzten Legislatur verwiesen, seine Ziele für die angestrebte zweite Amtszeit und darauf, „dass eine Umsetzung dieser ohne Unterstützung durch das Weimarwerk Bürgerbündnis nicht möglich war und sein wird“.

red