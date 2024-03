Weimar. Wo Kraftfahrer in dieser Woche das Tachometer im Auge behalten sollten.

Keine große Distanz musste Weimars semistationäre Einrichtung vom letzten Standort an der Jenaer Straße zum aktuellen überwinden. Laut Stadtverwaltung setzt der städtische Ordnungsdienst den sogenannten Panzerblitzer in dieser Woche in der Bodelschwinghstraße ein. Raser soll er in dem Bereich in Höhe der Grundschule ertappen, wo während der Schul- und Hortzeit Tempo 30 gilt. Wie immer kann der Blitzer bei Bedarf jederzeit umgesetzt werden.

red