Weimar. „Voices of Women“: Frauen vernetzen sich in Weimar, um sich gegen fehlende Gleichberechtigung in der Musikwelt stark zu machen.

„Voices of Women“ (VOW) geht in die zweite Runde. Die internationale Konferenz Stärkung der weiblichen Präsenz in der Musikwelt lockt vom 10. bis 12. April wieder viele Künstlerinnen von weit her nach Weimar an die Hochschule für Musik Franz Liszt (HfM). Ihre Botschaft ist klar: Viele Frauen erhalten in der Musik nicht die Anerkennung und den Platz, der ihnen zusteht, seien es Musikerinnen, Komponistinnen oder Pädagoginnen im Musikunterricht.

Gesangsprofessorin Lena Haselmann-Kränzle hatte die Konferenz vergangenes Jahr erstmals nach Weimar geholt. Dabei handelt es sich um ein transnationales Bildungsprojekt, das durch das EU-Förderprogramm Erasmus finanziert wird. Das Projekt vernetzt Studierende und Lehrende, um den rechtmäßigen Platz von Frauen in der historischen, zeitgenössischen und zukünftigen Kunstproduktion zu stärken und zu sichern.

Warum das nötig ist, zeigt sich mit einem Blick auf die Zahlen: Die deutsche Musikbranche ist in hohem Maß männlich dominiert und hat sich in den vergangenen Jahren dahingehend auch kaum geändert, stellte 2022 eine Studie der Malisa-Stiftung fest, die das Vorkommen von Frauen in Charts, in Komposition und Songwriting sowie auf Festivalbühnen ausgewertet hat.

Über das Geschlechterungleichgewicht in der deutschen Musikszene sprechen unter anderem Studentinnen der HfM, die sich im Vorfeld der Konferenz wissenschaftlich mit Frauen in der Musik auseinandergesetzt haben. Im Vorträge präsentieren sie ihre Erkenntnisse über Frauen im Jazz und Geschlechterungleichgewicht in dem Genre. In weiteren Programmpunkten geht es um feministische Praxis im Musikunterricht, „männliches vs. weibliches Genie“ und das Geschlechterverhältnis im Kompositionsunterricht an der HfM. Für Vorträge über gesellschaftliche Bedingungen von Frauen in der Komposition, das Wirken Fanny Mendelssohns und Frauenstimmen im Jazz sprechen zudem Universitätsdozentinnen, die aus Norwegen und den Niederlanden anreisen. Im November 2024 ist die Abschlusskonferenz des VOW-Projekts an der Universität Stavanger geplant

Werke von Komponistinnen erklingen bei öffentlichen Konzerten

Das „Voices of Women“ umfasst zudem Meisterkurse und Konzerte. Eröffnet wird es am Mittwoch, 10. April, um 11 Uhr mit einem „Meisterkurs Lied“ von Lena Haselmann-Kränzle. Zu einem Meisterkurs „Jazz Vocal“ lädt am selben Tag um 15 Uhr der Weimarer Professor Clemens Tiburtius ein. In zwei weiteren Meisterkursen lehren Bettina Smith (Universität Stavanger) am 12. April um 10 Uhr sowie Anne-Lise Sollied (Tromsø) am 12. April um 13 Uhr. Ziel der Tagung ist es zuletzt auch, unter den Frauen ein transnationales Netzwerk aufzubauen, indem sie sich gegenseitig unterstützen können.

Werke von Komponistinnen hört man in öffentlichen Konzerten am 10. April um 18 Uhr sowie am 12. April um 19 Uhr im Saal am Palais, wo alle Veranstaltungen der Konferenz stattfinden. Insbesondere soll Repertoire von Frauen aus dem 19. und 20. Jahrhundert gespielt werden. Der Eintritt zur Tagung und zu den beiden Konzerten ist frei.

Wer digital an der Konferenz teilnehmen will, melden sich bei an.