Apolda. Vor wenigen Tagen präsentierte die Apoldaer Designerin Katrin Sergejew ihre 20. Kollektion unter dem Namen „Linna“.

„Linna“ von Hämeenlinna - die Stadt in Finnland, in der alles begann. In diesem gedanklichen Zusammenhang steht die neue Kollektion der Apoldaer Firma Kaseee, die wiederum die Handschrift der Chefin, Katrin Sergejew, trägt. Vor wenigen Tagen wurde diese präsentiert. Im Februar 2024 konnte die Firma das 17-Jährige feiern; nach Höhen und Tiefen. Jetzt gehe es darum, die letzten schweren Jahre loszulassen und mit gutem Gefühl weiterzumachen. Trotz aller Widerstände, heißt es. In den neuen Stücken spiegelt die Modedesignerin ihr Finnland wider und damit mit die Anfänge ihrer Modekarriere. Sehnsucht, Aufblühen, Ungewissheit, freie Entfaltung – ein Auf und Ab der Gefühle und der Weg in ein neues Leben. All das steckt in „Linna“.