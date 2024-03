Weimar. Vierstellige Summe in Drogeriemarkt gefunden.

Mit einem ungewöhnlichen Post auf „Facebook“ hat die Weimarer Stadtverwaltung am Montag überrascht. „Verkehrte Welt – Das Fundbüro sucht …“, hieß es eingangs zur Suche nach der Besitzerin einer vierstelligen Bargeldsumme. Das Geld sei am Freitag, dem 29. Februar, in einem Weimarer Drogeriemarkt entdeckt worden. Der nicht alltägliche Fund sei dann „freundlicherweise unserem Fundbüro übergeben“ worden. Weil Aufnahmen aus der Überwachungskamera des Geschäfts existieren, sei es möglich, dass das Bargeld „einer Person zugeordnet werden“ könne.

Die Stadt hat die Besitzerin darum gebeten, mit dem Fundbüro Kontakt aufzunehmen, um einen Bilderabgleich vornehmen und ihr das Geld aushändigen zu können: Telefon 03643/762255 oder per E-Mail unter fundbuero@stadtweimar.de.

red