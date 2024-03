Weimar. Workshop in Weimar soll am Sonntag demokratische Kompetenzen schulen.

Die Volkshochschule (VHS) in Weimar bietet zusammen mit der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde an diesem Sonntag, 17. März, ein Demokratietraining nach der Betzavta-Methode an. Der Betzavta-Ansatz versteht Demokra­tie nicht nur als Regelwerk, sondern als sozialen Prozess, an dem täglich mitgearbeitet werden muss, teilt die VHS mit.

In diesem Prozess brauchen Menschen die Fähigkeit, mit Konflikten umgehen zu können und trotz verschie­dener Positionen die Freiheitsrechte anderer anzuerkennen. In dem Kurs wird genau das in der Gruppe geübt. Wichtig ist dabei, dass es nicht nur um den Austausch von Argumenten oder das Aushandeln von Kompromissen geht, sondern dass auch die Gefühle der Teilnehmenden mit einbezogen werden. Anhand verschiedener Situationen werden die Teilnehmenden aufgefordert, ge­meinsam eine Lösung zu entwickeln. Da­bei werden sie auch dazu angeregt, mit widersprüchlichen Positionen, Überzeu­gungen und Bedürfnissen umzugehen.

Zu Beginn des Workshops um 11.30 Uhr wird zu einer Suppe eingeladen, der Workshop geht bis etwa 18 Uhr. Die Anmeldung ist noch bis Mittwoch ausschließlich bei der VHS für 25 Euro, ermäßigt 15 Euro, möglich.