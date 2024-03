Weimar. Helga Semmler und Lilli Lambrecht stellen aktuell im Kulturschaufenster aus. Noch bis Ende März kann ihre Kreidemalerei besichtigt werden.

Mit Pastellkreide sind Helga Semmler und Lilli Lambrecht von der Ettersburger Malgruppe zum Thema „Tag und Nacht“ kreativ geworden. Was dabei entstanden ist – vor allem Freilichtbilder – zeigen die befreundeten Hobbykünstlerinnen aktuell im Kulturschaufenster in der Karl-Liebknecht-Straße. Noch bis 31. März kann die Ausstellung wochentags von 12 bis 17 Uhr und samstags von 15 bis 17 Uhr besichtigt werden. Die Künstlerinnen selbst sind donnerstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr vor Ort, um Gäste persönlich zu begrüßen. Das Kulturschaufenster des Galerieverlags „Blueprint.edition“ ermöglicht Kunstschaffenden, ihre Arbeiten in einem Ausstellungsraum samt Schaufenster zu präsentieren.

red