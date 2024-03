Weimar. Das städtische Atelierhaus beteiligt sich erstmals am bundesweiten Tag der Druckkunst.

Zum ersten Mal zum Tag der Druckkunst am Freitag, 15. März, öffnet das städtische Atelierhaus Weimar in der Karl-Liebknecht-Straße 21 seine Pforten. Die Veranstaltung bietet von 16 bis 20 Uhr eine Gelegenheit, den Kunstschaffenden – darunter Walter Sachs, Enrico Freitag, Wolfram Becker, Khaled Arfeh und Martin Max, in Kooperation mit der Kulturdirektion der Stadt Weimar– bei der Arbeit über die Schultern zu schauen. Die Besucher werden durch die Druckwerkstatt geführt und erleben, wie mit historischen Druckmaschinen gearbeitet wird. Im Fokus stehen verschiedene Drucktechniken wie Holzschnitt oder Radierung, die nicht nur für Kalender und Künstlerbücher, sondern auch im Einblattdrucken Anwendung finden.

red