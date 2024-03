Weimar. Die Galerie Hebecker zeigt Werke von Elisabeth Ahnert.

Bilder der Malerin Elisabeth Ahnert (1885-1966) zeigt ab dem Wochenende die Galerie Hebecker. Am Samstag, 16. März, beginnt die Ausstellung in der Schillerstraße 18 um 14.30 Uhr. Die Künstlerin hat Aquarelle, Collagen und Applikationen, grafische Blätter und kleine Ölbilder hinterlassen. Darin kombiniert sie Elemente der deutschen und französischen Moderne mit Einflüssen der italienischen Frührenaissance-Malerei.

Als Motive wählte sich Ahnert, was sie in ihrem Garten im Erzgebirge inspirierte: Blumen und Apfelbäume, Mädchen und Gartenwege. Nach vorn hin fröhlich und farbenfroh, dringen aus den Gemälden große Themen wie Liebe und Tod, Ewigkeit und Wandlung. Die Schau ist bis 18. Mai in Weimar zu sehen.

red