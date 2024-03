Weimar. Die Schola Cantorum Weimar veranstaltet das fünfte Kinder- und Jugendchor-Festival „StimmenKlangRaum“. Der Vorverkauf beginnt.

Die Stimmtalente mit dem blauen Band an der Robe haben sich weit über Weimar hinaus in die Publikumsherzen gesungen: Die Schola Cantorum Weimar begeistert immer wieder auch national und international. In den Osterferien lädt sich der Chor Gäste nach Weimar ein. Die fünfte Auflage des Kinder- und Jugendchorfestivals „StimmenKlangRaum“ bringt Partnerchöre aus Lettland, Serbien und Bayern in die Kulturstadt. Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos).

Vier Tage lang sind die Chöre zu Gast in Weimar, darunter der Christophorus-Kinderchor aus dem bayrischen Altensteig, der Chor der Musikschule „Petar Konjović“ in Belgrad sowie der Mädchenchor der sechsten Mittelschule in Riga. Auch die Jugendchors der Chorakademie Erfurt beteiligen sich. Alle angereisten Kinder und Jugendlichen werden privat bei den Weimarer Sängerinnen und Sänger untergebracht. Damit wollen die Festivalmacher auch zum kulturellen Austausch beitragen.

In verschiedenen Konzerten präsentieren die jungen Sängerinnen und Sänger ihr Können und nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise durch die Welt der Chorliteratur und der Klänge. Das Eröffnungskonzert findet am Freitag, 5. April, 19.30 Uhr, in der Herderkirche statt. Dabei erklingen die Weimarer und ihre Gäste. Weiter geht es am 6. April um 16 Uhr mit „Der Besuch im Zoo“, einem Familienkonzert in der Weimarhalle. Es handelt sich dabei um eine szenische Kantate mit den Vorbereitungs- und Nachwuchschören der Schola Cantorum sowie dem ersten Kinderchor.

Festivalabschluss in der Weimarer Innenstadt

Am Samstagabend folgt das große Festkonzert in der Weimarhalle um 19 Uhr, bei dem die Weimarer Stimmtalente wieder mit ihren internationalen Gästen singen. Den Abschluss bilden Open-Air-Kurkonzerte in der Weimarer Innenstadt ab 11 Uhr. Dazu ist der Eintritt frei. Für alle vorangegangenen Konzerte beginnt der Vorverkauf am 13. März. Eintrittskarten sind erhältlich in den Tourist-Informationen von Weimar, Jena, Erfurt und Bad Berka sowie bei Thüringen Tourismus Erfurt.

In der Schola Cantorum Weimar singen Kinder ab fünf Jahren mit. Sie starten im Vorbereitungschor und gelangen über den Nachwuchschor in den Kinderchor, Jugendchor und Jugendkammerchor. Die ältesten Sängerinnen und Sänger sind 21 Jahre alt. Zudem gibt es einen reinen Mädchenchor. Geleitet werden die Gruppen von Cordula Fischer und Sebastian Göring. Schola Cantorum Weimar gilt als erfolgreichster Kinder- und Jugendchor Thüringens.