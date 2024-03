Weimar. Stadt und beteiligte Unternehmen stellen das Vorhaben im Bereich der Straße Am Sportplatz Anliegern am 20. März vor.

Mehrere Fliegen mit einer Klappe sollen mit einer Baumaßnahme am Lindenberg geschlagen werden. Vordergründig will der Kommunalservice Weimar die Kanalisation erneuern, um die „Betriebssicherheit seiner Anlagen“ zu erhöhen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, um die Straße Am Sportplatz bis auf Höhe der Hausnummer 5 an die Abwasserentsorgung anzuschließen, teilte die Weimarer Stadtverwaltung in einer Presseinformation mit. Der zu erneuernde Mischwasserkanal befinde sich im Gehwegbereich zwischen dem Grünstreifen, der an die Fahrbahn der Bundesstraße 7 angrenzt, sowie den anliegenden Privatgrundstücken.

Wenn einmal das große Buddeln läuft, will sich die Stadt mit einklinken. Vorgesehen sei, den Gehweg zu verbreitern sowie die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Obendrein soll ein Leerrohr verlegt werden, um die Voraussetzungen zu schaffen, damit der Netzbetreiber künftig die Breitbandversorgung effizient verbessern könne. Zum krönenden Abschluss beabsichtigte die Stadt, die Straße Am Sportplatz grundhaft zu erneuern. Zur Vorbereitung all dessen habe die Stadt die Energienetze Weimar dazu verpflichtet, im Zuge des ersten Bauabschnitts rund 170 Meter Gasleitung umzuverlegen. Das Gesamtvorhaben werde in mehreren Bauabschnitten sowie auch Unterabschnitten angegangen.

Im Vorfeld ist für Mittwoch, 20. März, ab 18 Uhr eine Anliegerversammlung geplant. In der Vereinsgaststätte „Strafraum“ des Sportplatzes Am Lindenberg (altes Funktionsgebäude) werden die Stadt Weimar, die beteiligten Versorgungsunternehmen und das Planungsbüro das Bauvorhaben vorstellen. Ferner informiere das Tiefbauamt über den Bau der Bushaltestelle für Fahrten stadteinwärts.

