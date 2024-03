Weimar. Der Kunstmarkt „WeimART“ lädt am Wochenende zum Stöbern ein. 23 Kunstschaffende präsentieren und verkaufen Kreatives.

Der Kunstmarkt „WeimART“ erwartet Besucherinnen und Besucher am 17. März wieder in der Weimarer Mal- und Zeichenschule. Eingeladen wird von 10 bis 18 Uhr in die Seifengasse 16. 23 Lehrende der Malschule sowie eingeladene Kunstschaffende aus verschiedenen Orten stellen ihre Schaffensweisen vor. Die Ateliers sind gefüllt mit verschiedenster Kunst, von Gemälden über Grafiken, Schmuck, Keramik, Figürliches oder österliche Unikate, die zum Verkauf angeboten werden. Der Kunstmarkt bietet eine Gelegenheit, direkt mit den Kunstschaffenden ins Gespräch zu kommen und Einblicke in die kreative Arbeit zu erhalten. Zudem sorgt das Café Sundays at Riaa für kulinarische Genüsse.

red