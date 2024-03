Weimar. Das Druckgrafische Museum gibt Einblicke in die Arbeit von Schriftsetzern und Grafikern. Die Arbeitsweise von Künstler Philip Oeser wird in einer Sonderausstellung beleuchtet.

Wie das städtische Atelierhaus in der Haußknechtstraße beteiligt sich auch das Druckgrafische Museum Pavillon-Presse am bundesweiten Tag der Druckgrafik am Freitag, 15. März. Es öffnet ab 13 Uhr kostenlos die Türen für Besucherinnen und Besucher, die die Werkstätten erkunden können. Zudem kann man Kunstschaffenden und Schriftsetzern im Rahmen der Reihe „Grafik und Lyrik aus Thüringen“ bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Später am Tag lädt die Pavillon-Presse zur Eröffnung ihrer Sonderausstellung über Philip Oeser (1929-2013) ein. Dabei liegt der Fokus weniger auf seinen künstlerischen Drucken. Ab 17.15 Uhr sind die außergewöhnlichen Druckformen Oesers zu sehen, die Einblicke in seine experimentelle Arbeitsweise gewähren.

red