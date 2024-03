Apolda. In einer 50er-Zone in Apolda hat die Polizei am Mittwoch eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Es wurden 31 Verwarngelder, 6 Bußgelder und 1 Fahrverbot verhängt.

Am Mittwoch wurde zwischen 13 Uhr und 20.30 Uhr an der Ringpromenade in Apolda eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Die 50-er Zone haben in dieser Zeit 472 Fahrzeuge passiert.

Es wurden 31 Verwarngelder, 6 Bußgelder und 1 Fahrverbot verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 96 km/h, heißt es in der Mitteilung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red