Weimar. Von der „Online-Omi“ bis zum Ensembletag der Musikschule: kulturell wird aktuell viel geboten.

Gesangskonzert im Forum Seebach

Gesangstalente der Weimarer Musikhochschule gestalten den Freitagnachmittag im Forum Seebach. Die Studierenden von Professorin Marietta Zumbült singen am 15. März ab 16 Uhr.

Durch die Jahrzehnte tanzen im Kasseturm

Im Weimarer Kasseturm steht die nächste Faltenrock-Party an. Am Freitag, 15. März, spielt DJ Christian ab 21 Uhr Tanzmusik aus einem Repertoire, das bis in die 70er-Jahre zurückreicht. Vormerken können sich Fans der Partyreihe den 8. Mai. Dann wird der Abschluss der Frühjahrssaison gefeiert.

Musikschüler zeigen, was sie können

Wie vielfältig das ist, was an der Weimarer Musikschule „Johann Nepomuk Hummel“ gelehrt wird, zeigt sich am Wochenende auf der Bühne des Mon Ami. Um 14 Uhr startet der Ensembletag, an dem die Musikschülerinnen und -schüler stündlich neue Darbietungen zeigen. Zu hören sind Chöre, Instrumentalgruppen, Ensembles aus Schulkooperationen, Bands und Bigbands sowie das Jugendsinfonieorchester. Dazu öffnet das Saalcafé. Der Eintritt ist frei.

Tanzen üben in der Kulturkirche

Der nächste Übungsabend der Thüringer Tanzakademie steht am Samstag, 16. März, an. 19 Uhr werden allerlei Stile, von Walzer bis Salsa, in der Kulturkirche (Schubertstraße 23) trainiert.

Schiller-Klassiker mit Marionetten

Schillers Drama „Wilhelm Tell“ wurde am 17. März 1804 am Weimarer Hoftheater uraufgeführt. Zum 220 Jahrestag bringt das Theater im Gewölbe die Geschichte vom legendären Schweizer Freiheitskämpfer mit elf Marionetten auf die Bühne. Am Sonntag, 17. März, zeigt Puppenspieler Henning Hacke das Stück um 17 Uhr. Auch für ihn ist es ein Jubiläum: Seine Version von „Wilhelm Tell“ ist nunmehr seit 20 Jahren im Repertoire des Theaters im Gewölbe.

„Online-Omi“ gegen den Lehrermangel

Die „Online-Omi“ Renate Bergmann kommt nach Weimar. Im Mon Ami liest Anke Siefken, die hinter der rüstigen Kunstfigur steckt, am Montag, 18. März, aus dem Buch „Nicht, dass noch einer sitzenbleibt“. Um den Lehrermangel zu bekämpfen, greift die Dame selbst zum Zeigestock und strapaziert damit die Lachmuskeln ihres Publikums. Um 19.30 Uhr geht es los. Karten gibt es zu 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, in der Thalia-Buchhandlung Weimar und über reservix.de.

red