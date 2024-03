Weimar. Am Goetheplatz ist Live-Musik zu hören. Das DNT muss krankheitsbedingt umplanen.

Tanzbare Live-Musik im Kasseturm

Weltmusikalisches Seelenfutter bekommen die Gäste am Samstagabend im Kasseturm auf die Ohren. Am 16. März werden um 20 Uhr Ramm Tamm Tilda aus Erfurt und Kelso Lane aus Magdeburg erwartet. Kelso Lane liefern deutsche, englische und italienische Songs, „mal lustig, mal zornig, mal melancholisch, mal in der Freude des Lebens schwelgend“, wie die Band sich selbst beschreibt. Dabei bleibt die Mischung als Ska und Weltmusik stets tanzbar. Ramm Tamm Tilda sieht sich mehr als Bande, denn als Band, und ruft mit deutschen Texten und schnellen Rhythmen zur kollektiven Unvernunft auf. Der Eintritt kostet 11 Euro im Vorverkauf oder an der Abendkasse 13 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Änderungen im DNT-Spielplan

Leer bleibt die Bühne der Redoute am Samstagabend. Die für 16. März, 19.30 Uhr, angekündigte Vorstellung von „Die Jahre“ nach Annie Ernaux entfällt krankheitsbedingt. Die für Sonntag, 17. März, 18 Uhr angekündigte Vorstellung von „Der Meister und Margarita“ nach Michail Bulgakow im DNT entfällt ebenfalls. Stattdessen wird zu dieser Zeit im Großen Haus „Die Leiden des jungen Werthers“ gezeigt. Bereits erworbene Karten gelten ohne Zuzahlung für die Ersatzvorstellung, können alternativ aber auch an der Theaterkasse zurückgegeben oder umgetauscht werden.

„Online-Omi“ kommt später

Schlechte Nachrichten für Fans der „Online-Omi“ Renate Bergmann: Darstellerin Anke Siefken ist erkrankt und kann am 18. März nicht nach Weimar kommen. Die Veranstaltung im Mon Ami soll nachgeholt werden, doch einen Nachholtermin gibt es noch nicht.

Träumerischer Folk im Mon Ami

Celtic Folk ist am Dienstagabend, 19. März, im Mon Ami zu hören. Um 20 Uhr kommen Cara auf die Bühne. Konzertgäste können sich auf träumerische Balladen, archaische gälische Mouth Music und gesellschaftskritische Lieder freuen. Die Songs wechseln sich ab mit rasanten Instrumentalstücken, die vom virtuosen Zusammenspiel von Fiddle und Uilleann Pipes leben. Tickets kosten im Vorverkauf im der Tourist-Information Weimar 17 Euro, ermäßigt 13 Euro, und an der 22 Euro.

red