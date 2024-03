Weimar. Ein Quintett der Staatskapelle Weimar spielt ein Konzert mit Werken romantischer Komponisten im Forum Seebach.

In einen „Streicherrausch“ wollen Mitglieder der Staatskapelle Weimar das Forum Seebach am Mittwoch, 20. März, versetzen. Sie spielen um 16 Uhr Felix Mendelssohn Bartholdys heiteres „Streichquintett in B-Dur op. 87“ und Johannes Brahms‘ verdichtetes „Streichquintett in G-Dur op. 111.“

Die um eine zweite Bratsche vom Quartett zum Quintett erweiterte Besetzung streift den Kammermusikklang ab und entwickelt einen satten Orchestersound. Neben geigerischen Höhenflügen soll stets auch eine besondere Erdenschwere spürbar werden. Das Konzert wird von Fabian Bischof und Katharina Kleinjung an den Violinen, Jakob Tuchscheerer und Veronika Lauer an den Violen sowie Lukas Dihle am Violoncello gespielt.

red