Weimar. Angesichts der wachsenden Bedeutung des Klima- und Umweltschutzes wird in Weimar am 23. März erneut die Earth Hour abgehalten.

Um das Bewusstsein für den Klima- und Umweltschutz zu schärfen, wird am Samstag in einer Woche, 23. März, von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr wieder die Earth Hour abgehalten, ein weltweites Projekt der Umweltschutz-Organisationen WWF. Traditionell werden während der Earth Hour die Beleuchtungen öffentlicher Gebäude oder Denkmäler für eine Stunde ausgeschaltet. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise in den letzten Jahren bleiben in Weimar ohnehin viele Schmuck- und Außenbeleuchtungen von Bauwerken ausgeschaltet – ein positives Signal für den Klimaschutz, dennoch kein Grund, die Stunde für die Erde zu vernachlässigen, heißt es aus Weimars Rathaus.

Unter dem Motto „Gemeinsam für mehr Klimaschutz – zusammen ein starkes Zeichen setzen!“ unterstützen verschiedene Einrichtungen und Institutionen wie etwa die Bauhaus-Universität, das DNT, die Hochschule für Musik Franz Liszt, das Mon Ami, Klassik-Stiftung, die Stadtverwaltung, das Thüringer Landesverwaltungsamt oder die Weimar GmbH die Aktion. Auch Unternehmen wie das Atrium, das Hotel Russischer Hof oder der Weltladen beteiligen sich an der Earth Hour, heißt es aus der Stadtverwaltung weiter. Teilnehmen können auch Weimars Bürgerinnen und Bürger. Dafür müsse lediglich in dem Aktionszeitraum am 23. März zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr das Licht ausgeschaltet bleiben.

red