Weimar. Sieben weiterführende Schulen schicken ihre besten Neuntklässler nach Belvedere.

Der regionale Fremdsprachenwettbewerb „English Language Competition“ findet erstmals am Dienstag, 19. März, für Weimar und das Weimarer Land am Musikgymnasium Schloss Belvedere statt. Teilnehmen werden die besten Englischschülerinnen und -schüler der neunten Klassenstufe von weiterführenden Schulen der Region, ausgewählt von ihren schulischen Fachkonferenzleitungen für Englisch.

Es beteiligen sich jeweils drei bis vier Jugendliche des Humboldt-Gymnasiums Weimar, des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Weimar, des Musikgymnasiums Schloss Belvedere Weimar, der Waldorfschule Weimar, des Marie-Curie-Gymnasiums Bad Berka, des Professor-Fritz-Hoffmann-Gymnasiums Kölleda und des Lyonel-Feininger-Gymnasiums Mellingen. Den Wettbewerb bereitete eine spezielle Arbeitsgruppe des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) in Zusammenarbeit mit Englischlehrkräften verschiedener Schulen vor.

Irische Harfe und weitere Konzerte zwischen Tests

Die Jugendlichen erhalten vielfältige Aufgaben mit Hör-, Schreib- und Leseübungen. Zudem müssen sie in Zweierpaaren ein Kolloquium halten. Zu Gast ist eine Fremdsprachenassistentin aus Irland mit einem Vortrag. Bei der Siegerehrung warten Preise auf die Schülerinnen und Schüler. Dem Musikgymnasium angemessen werden die Jugendlichen während des Wettbewerbs auch musizieren, unter anderem auf der irischen Harfe.

Die „English Language Competition“ in Weimar geht auf den Erfurter Sprachwettbewerb „English in the City“ zurück. Der Fairness halber sind Englisch-Muttersprachler und bilingual aufgewachsene Schüler, oder solche, die einen längeren Aufenthalt im englischsprachigen Ausland hatten, von der Teilnahme ausgeschlossen.

red