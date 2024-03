Weimar. Prosa, Poesie und prächtige Choräle erwarten Kulturliebhaber in den kommenden Tagen in Weimar.

Weltgeschichtentag feiert das Erzählen

Der 20. März ist Weltgeschichtentag, ein Aktionstag, der das freie Erzählen und seine lange Tradition als Kunstform feiert. Dass darin eine Kunst liegt, zeigen Ulrike Senge und Petra Venzke am Mittwoch in der Stadtbücherei. Ohne Buch und Manuskript, nur mit Stimme, Gesten und Mimik erzählen sie Märchen, Mythen, Sagen und lustige Geschichten. Für Kinder geben die Erzählerinnen um 15 Uhr Tiergeschichten und Zaubermärchen wieder, für Erwachsene um 16 Uhr alte Geschichten, die auf neue Weise erzählt werden.

Lyrik und Prosa zwischen Frust und Lust

„Zwischen Frust und Lust – alles Liebe“ heißt es am Donnerstagabend, 19.30 Uhr, in der Stadtbücherei. Rita Dorn und Regina Jarisch lesen Lyrik und Prosa, die von Liebesgeschichten erzählen. Dazu schafft Michael Pein, bekannt vom Trio Klangart, einen musikalischen Rahmen mit Gitarre und Gesang. Der Eintritt ist frei.

Konzert zum Bach-Geburtstag

Johann Sebastian Bach wurde am 21. März vor 339 Jahren geboren. Das nimmt das Johann-Sebastian-Bach-Ensemble zum Anlass für ein Konzert in der Herderkirche. Am Donnerstagabend, 19.30 Uhr, sind unter dem Titel „Bach Hymnus“ Motetten, ein Lobgesang und Choräle des barocken Komponisten zu hören – von „Lobet den Herrn, alle Heiden“ bis zu „Fürchte dich nicht, ich bin bei dir“. Tickets für 10 Euro, ermäßigt 7 Euro, gibt es in der Tourist-Information Weimar oder im Kirchenladen Herderhof. Reservieren kann man auch unter tickets@bach-projekt.de.

