Klettbach. Am Mittwochabend geht es im Klettbacher Bürgerhaus um Nutzen und möglichen Schaden durch intensivierten Windkraft-Ausbau in der Region.

Mit Nutzen und unerwünschten Effekten des Ausbaus der Windenergie beschäftigt sich eine Informationsveranstaltung, zu der die in Gründung befindliche Bürgerinitiative „Gemeinde Klettbach – lebenswert“ für Mittwoch, 20. März, eingeladen hat. Gast ist ab 17 Uhr im Bürgerhaus (Am Teich 2) der als Windkraft-Skeptiker bekannte Diplom-Physiker Dieter Böhme mit seinem Referat „Woher kommt der Strom – Die Grenzen der erneuerbaren Energien“. Er steht den Interessierten im Anschluss für Fragen bereit, zudem bekommen die Bürger von Klettbach und Schellroda an diesem Abend Informationen über die Möglichkeiten, Stellung zum aktuell diskutierten Teilplan-Entwurf „Windenergie Mittelthüringen“ zu beziehen. Die Öffentlichkeits-Beteiligung läuft noch bis 25. April.

red