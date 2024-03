Weimar. Orchester und Chor des Musikgymnasiums präsentieren beim Frühlingskonzert Werke von Mozart, Bachofen und Tschaikowsky sowie ein vertontes Gedicht, das uraufgeführt wird.

Orchester und Chor des Musikgymnasiums Schloss Belvedere laden zum Frühlingskonzert ein, am Donnerstag, 21. März um 19 Uhr im Großen Saal des Musikgymnasiums. Das Konzert dient als Generalprobe für eine Konzertreise nach Thailand, die das Orchester in Zusammenarbeit mit der „Aum Auree Music School“ antritt. Unterstützt vom Goethe-Institut und der Neue Liszt Stiftung, werden die jungen Musikerinnen und Musiker vom 2. bis zum 10. April drei Konzerte in Phuket und Bangkok geben.

Das Programm des Frühlingskonzerts umfasst Werke für Chor und Orchester sowie Kammermusik. Der Chor wird das Gedicht „Dr Zauwerlährling“ von Lene Voigt, vertont von André Kassel, als Uraufführung präsentieren. Weitere Stücke sind „Ave verum corpus“ von Mozart, „Viele verachten die edle Musik“ von Johann Caspar Bachofen und „Locus iste“ von Anton Bruckner.

Das Orchester unter der Leitung von Joan Pagès Valls wird „Introduktion und Rondo capriccioso“ von Camille Saint-Saëns mit Adelina Singer als Solistin präsentieren, sowie die Fantasie-Ouvertüre „Roméo et Juliette“ von Peter Tschaikowsky aufführen. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei gebeten.

