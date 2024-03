Weimar. Juri Romanovs stellt unter dem Titel „Die Schwerkraft der Erde“ in der Galerie Unartig aus.

Bereits seit vergangener Woche sind in der Galerie Unartig die Bilder von Juri Romanov zu sehen. Er stellt Malerei aus unter dem Titel „Die Schwerkraft der Erde“. Noch bis 12. April sind die Aquarelle mit Landschaftsmotiven in der Windischenstraße 15 zu sehen. Romanov wurde in St. Petersburg geboren und studierte an der Polygraphischen Hochschule in Moskau. Von Russland über Frankreich und England stellte er bereits in weiten Teilen Europas aus. Er lebt in Weimar.