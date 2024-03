Weimar. Ein Geburtstagsständchen, Fragen zu Nietzsche und Einblicke in die Goethezeit erwarten Kulturliebhaber demnächst in Weimar.

Ständchen zum Bach-Geburtstag

Den Bach-Geburtstag am 21. März ehrt nicht nur das Bach-Ensemble mit einem Konzert (Herderkirche, 19.30 Uhr), sondern auch der Posaunenchor der Kreuzkirche. Unter Kantorin Brigitte Kriegel gibt es am Donnerstag um 17 Uhr am Bachdenkmal auf dem Platz der Demokratie ein Ständchen mit Chorälen und Instrumentalstücken. Dazu läuten die Glocken der Schlosskirche, der Wirkungsstätte Bachs. Die Geburtstagsrede spricht Pfarrer Sebastian Kircheis.

Beginn der Sommerzeit in Museen

Mit dem 21. März beginnt in den Museen der Klassik-Stiftung Weimar die Sommerzeit. Alle öffnen dann. Besucherinnen und Besucher erhalten unter anderem wieder Zugang zur Parkhöhle (ab 15 Uhr). Im Nietzsche-Archiv ist eine neue Sonderausstellung zur Zeit des Nationalsozialismus zu sehen (ab 18 Uhr). Die Kabinettausstellung stellt die widersprüchlichen Nietzsche-Aneignungen im Dritten Reich dar und fragt nach der Verantwortung Nietzsches für diesen fatalen Bruch in seiner Wirkungsgeschichte.

Gesichter aus der Goethezeit

Das Studienkabinett des Johann Caspar Lavater macht sich Kunsthistoriker Patrick Poch zum Thema, wenn er am Donnerstag, 21. März, im Goethe- und Schiller-Archiv spricht. Um 17 Uhr beginnt er mit einem Einblick in das Leben des Schweizer Philosophen, der als Hauptvertreter der Physiognomik erinnert wird. Physiognomik bezeichnet den Versuch, aus äußeren Merkmalen des Körpers seelische Eigenschaften eines Menschen abzulesen. Als Studiengrundlage für sein Hauptwerk „Physiognomische Fragmente“, an dem auch Goethe mitwirkte, legte Lavater eine Sammlung von tausenden gezeichneten und gedruckten Menschengesichtern an. Die weitgehend unbekannte Sammlung bietet einen reichen Fundus an Bildnissen der Goethezeit.

