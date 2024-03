Weimar. Via nova: Finalisten des Kompositionswettbewerbs zeigen Ideen bei den Weimarer Frühjahrstagen im Mai.

Der Verein Via Nova in Weimar gibt die Finalisten seines internationalen Kompositionswettbewerbs bekannt. Seit Herbst 2023 konnte man sich in Orchesterkomposition und Akusmatik bewerben. Im Orchester-Wettbewerb konnten Macarena Rosmanich, Torsten Sense, Po Chien Liu und Alexander Strauch überzeugen, in der Akusmatik Thomas Gerwin, Ludger Kisters, Cristian Vogel und Philipp Waltinger.

Komponisten aus elf verschiedenen Ländern reagierten mit einer Vielzahl von kreativen musikalischen Werken auf die Ausschreibung. Angesichts der Anzahl an Bewerbungen entschied sich die Jury, jeweils vier Komponisten statt der üblichen drei zum Finale nach Weimar einzuladen.

Die ausgewählten Finalisten sollen nun ihre Werke während der 25. Weimarer Frühjahrstage für zeitgenössische Musik vom 23. bis 26. Mai dem Publikum vorzustellen. Das Preisträgerkonzert für Orchester wird am 24. Mai von den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt unter der Leitung von Markus L. Frank gestaltet. Am 25. Mai findet das Preisträgerkonzert für Akusmatik statt. Nach den Konzerten werden die Preise verliehen, wobei das Publikum auch die Möglichkeit hat, über die Vergabe des Publikumspreises abzustimmen.

red