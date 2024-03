Weimar. Christian Friedel zu Filmgespräch im Lichthaus. Rundgang thematisiert Leben neben dem Lager und eine Publikation Ilse Koch.

Der Hauptdarsteller des mit zwei Oscars prämierten Films „The Zone of Interest“, Christian Friedel, wird am Freitag zum Film selbst und einem Gespräch im Lichthaus-Kino erwartet. Der in Magdeburg geborene Schauspieler Christian Friedel („Das weiße Band“, „Elser – Er hätte die Welt verändert“, „Babylon Berlin“) wird dabei unter anderem über die besonderen Entstehungsbedingungen des Films und dessen Hintergründe berichten, teilte die Gedenkstätte Buchenwald mit, die Veranstalterin des Abends ist. Diesen moderiert mit Rikola-Gunnar Lüttgenau der Sprecher der Gedenkstätte.

In „The Zone of Interest“ beleuchtet der Brite Jonathan Glazer das Leben von Rudolf und Hedwig Höß, des Lagerkommandanten von Auschwitz und seiner Familie, in ihrem Bilderbuchheim direkt neben dem Vernichtungslager. Nach seiner Auszeichnung mit der Goldenen Palme in Cannes wurde der unorthodoxe Film für fünf Oscars nominiert. Die begehrte Trophäe erhielt das Werk letztlich als bester internationaler Film sowie für den besten Sound.

In Auschwitz gewinnt Filmfigur Macht über Darsteller

Die Dreharbeiten waren davon geprägt, dass der Drehort nicht ein Studio, sondern das ehemalige Lager Auschwitz selbst war. „Ich beschloss, das Konzentrationslager zu besichtigen“, erinnert sich Christian Friedel. „Ich wollte dies vor Drehbeginn tun, als Mensch, als normale Person, als ich selbst. Doch während meines Besuchs hatte ich plötzlich den Eindruck, dass meine Filmfigur die Macht über mich übernahm. Mich beschlich ein äußerst mulmiges Gefühl: ,Das ist mein Schloss, das ist meine Arbeit…‘ Es war seltsam, dies zu tun, aber sehr wichtig.“

Für den Filmabend mit Gespräch am Freitag, dem 22. März, von 19 bis 22 Uhr können Karten (9 Euro, ermäßigt 8 Euro) unter www.lichthaus.info/karten/ reserviert werden.

Thematischer Rundgang und Buchvorstellung zu Ilse Koch

Im Vorfeld des Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald findet zudem am Samstag, dem 23. März, von 13 bis 15 Uhr in der Gedenkstätte Buchenwald ein thematischer Rundgang zu verschiedenen Stätten, die das Leben der SS neben dem Lager deutlich werden lassen. Am Abend desselben Tages stellt darüber hinaus Alexandra Przyrembel ab 18 Uhr im Stadtmuseum ihr Buch „Im Bann des Bösen. Ilse Koch – ein Kapitel deutscher Gesellschaftsgeschichte 1933 bis 1970“ im Stadtmuseum Weimar vor.

Die Historikerin ordnet die Figur der Frau des Lagerkommandanten von Buchenwald auf der Grundlage von archivarischem Material kritisch in die unterschiedlichen Phasen der deutschen Geschichte ein.

