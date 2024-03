Herressen-Sulzbach. Geschichten aus dem Weimarer Land: Diese Informationen gilt es vor dem MDR-Osterspaziergang in und um Apolda am 31. März zu kennen.

Herressen ist von Apolda durch eine herrliche Baumallee zu erreichen. Nahe der Tennishalle sind es nur wenige Meter bis zum Ortseingang. Fußgänger werden auch die Apfelbachquelle entdecken. Nachdem diese 1876 gefasst wurde, kam ihr die Aufgabe zu, einige Stadtteile Apoldas mit Trinkwasser zu versorgen; darunter die Molkerei, die Brauerei und das Stadtbad. Im Mittelalter ist eine Sage angesiedelt: Eine Fee der Wasserrosen rächte sich bei einem Schäfer, der ihre Gefühle verletzte und mit ihr sein mitternächtliches Spiel trieb.

Von der Mühle aus dem Jahr 1575 ist beim Spaziergang nur wenig zu sehen. Ab 1810 kam ein neues Mühlenhaus auf den Grund. Inzwischen ist der Mühlgraben längst zugeschüttet. Da der weitere Weg auch als Moorental bekannt ist, gab die einstige Brauerei dem Bier den Namen „Mohrenbräu“. Mit der morastigen Gegend hatte es wenig gemein und wurde gern gekauft.

In die Wetterfahne ist ein Hirschmotiv eingearbeitet

Die Kirche wurde im 13. Jahr des Dreißigjährigen Krieges errichtet. Eine steinerne Inschrift soll beim Bau der spätgotischen Kirche 1629 eingefügt worden sein. Der schlanke Kirchturm mit der außenseitig angebrachten Uhrglocke sowie das romanische Eingangsportal an der Südseite gehören zu den Besonderheiten.

Seit 1778 hat die Kirche ihr heutiges Aussehen. In ihrer Wetterfahne ist ein Hirschmotiv eingearbeitet. Übersetzt heißt wohl der alte Ortsname „Hircen“ soviel wie „Bei den Hirschen“. Unter diesem wurde Herressen urkundlich erstmals 1209 erwähnt und gehörte als eines von 76 Dörfern zum Kloster Heusdorf. Ein Modell des Klosters ist in der Kirche zu Kösnitz zu sehen. Im kommenden Jahr wird es aufgrund der 500 Jahre Geschichte des Bauernkrieges und der Ereignisse um das Kloster Heusdorf wieder stärker in den Blick rücken.

Beim MDR-Osterspaziergang in Apolda werden die Blaue und die Gelbe Route durch Herressen führen.