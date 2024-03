Weimar. Wiederaufnahme und Dernière: DNT zeigt ein Stück zum letzten Mal und nimmt eine beliebte Inszenierung wieder ins Programm auf.

In der Redoute des DNT wird am Donnerstag, 21. März, um 19.30 Uhr das letzte Mal Jan Gehlers Inszenierung des „Treuhandkriegspanoramas“ gezeigt. Das Stück von Thomas Freyer handelt von einer Familie aus dem Eichsfeld, die direkt von der Schließung des Kalibergwerks in Bischofferode Anfang der 90er-Jahre betroffen ist. Für die Dernière gibt noch Restkarten.

Am Tag darauf, 22. März, kehrt um 19.30 Uhr das Schauspiel „A Clockwork Orange“ nach Anthony Burgess’ Kultroman im Großen Haus des DNT zurück. Die Produktion, inszeniert von Hasko Weber, präsentiert die Geschichte einer brutalen Straßengang, begleitet von Songs der Band „Rammstein“. Auch dafür sind noch Karten verfügbar.

red