Weimar. Weimar steht am 22. März ganz im Zeichen der Langen Nacht der Hausmusik.

Am 22. März laden die Bewohner Weimars zu einem musikalischen Ereignis in ihre Heime ein: der Langen Nacht der Hausmusik. Die Veranstaltung markiert den Beginn der Bachwochen in Thüringen und feiert die tief verwurzelte Tradition des Musizierens im familiären und freundeskreislichen Rahmen, wie es Johann Sebastian Bach zu seinen Lebzeiten praktizierte. In verschiedenen Ecken der Stadt haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, Hauskonzerten zu besuchen, die die lebendige musikalische Kultur der Stadt aber auch Thüringens widerspiegeln. Auch Kirchen und öffentliche Einrichtungen beteiligen sich mit eigenen Beiträgen.

Gemeindezentrum Neuapostolische Kirche, Ernst-Thälmann-Straße 9

Beginnend um 18.00 Uhr, erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, darunter Auftritte von Kinder- und Flötengruppen, einem Bläserensemble und einem Männerchor, alles unter dem Motto „Soli Deo Gloria“, inspiriert von Bachs musikalischem Erbe. Kirche „Die Christengemeinschaft“, Rollgasse 2–6

Drei Aufführungen von „Sieben auf einen Streich“ um 18, 19.15 und 20.45 Uhr mit Antje Donath an der Violine, die Werke von Bach in verschiedenen Tonarten interpretiert. Familie Miehe/Wollong, Am Schönblick 15

Die Familie öffnet ihre Türen für zwei Wohnzimmerkonzerte um 18.30 und 19.45 Uhr, die ein breites musikalisches Spektrum von Bach bis Schostakowitsch abdecken. Villa Ingrid, Gutenbergstraße 1

Das „Schrägstrich \\ Ensemble“ bietet um 18.30 und 20.30 Uhr eine Performance, die Klassik, Romantik, Salonmusik und Pop verbindet, gespielt auf Celli und Kontrabass. Notenbank Weimar, Steubenstraße 15

Um 19 Uhr erwartet Gäste das Duo „Klassik Weimar“ mit einem Programm, das Werke von Bach und anderen Komponisten umfasst. Luthergasse 1

Ebba Wachler spielt um 19 Uhr eine Auswahl an Klaviermusik von Bach, Chopin und Liszt. Familie Tannhäuser, Cranachstraße 43

Um 19 und 20.30 Uhr lädt die Familie zu „Come again“, einem Abend mit vokaler Hausmusik, ein. Nicelandstudio – ehemalige Kleine Kantine Weimarwerk, Otto-Schott-Straße 1

Um 19.30 Uhr spielen Aleksandra und Alexander Grychtolik auf dem Cembalo Werke von Bach und führen barocke Improvisationen auf.

Pianist Fazil Say spielt in Weimar ein Konzert im Rahmen der Thüringer Bachwochen. © Fethi Karaduman | Fethi Karaduman

Den Abschluss des Eröffnungswochenendes der Bachwochen in Thüringen gestaltet der türkische Pianist und Komponist Fazil Say mit einem Konzert am Sonntag, den 24. März, im Deutschen Nationaltheater Weimar. Auf dem Programm stehen Bachs Goldberg-Variationen. Sein Repertoire erstreckt sich von der klassischen Musik bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen.