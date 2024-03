Weimar. Berühmter Brunnen in der Schillerstraße hat ein Kalkproblem.

Mit einem speziellen Fräsverfahren soll das Umwelt-Team Weimar am 22. März einen Schaden am Gänsemännchenbrunnen beheben. An diesem trat bereits den gesamten Winter unterhalb der Natursteinschale Wasser aus. Der Grund: eine akute und fast vollständige Verkalkung innerhalb des Beckens und an der Fundamentplatte. Dadurch suchte sich das zurück stauende Wasser über eine Muffe und den Brunnenfuß seinen Weg nach außen. Nach dem Fräsen muss das Umfeld wieder hergerichtet werden, was noch bis Ostern passieren soll.