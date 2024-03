Weimar. Für scheidenden Arzt übernimmt Vertretung die Sprechstunden und Neurologin die Ärztliche Leitung

Nach langjährigem Engagement für die kardiologische Praxis hat Volker Gräfe das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Zentralklinik Bad Berka am Standort Weimar verlassen. Seit Anfang des Monats übernimmt laut Klinik Michael Held vertretungsweise die Sprechstunden in der Kardiologie am Goetheplatz 8b. Die Nachfolge für die Ärztliche Leitung des MVZ Weimar tritt den Angaben der Klinik zufolge Stephanie Jüttemann aus dem Fachbereich Neurologie an. Die Medizinerin praktiziert ebenfalls am Goetheplatz.

red