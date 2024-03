Weimar. Von der Magazin-Party bis musikalischen Palais-Führung stehen allerhand kulturelle Termine in Weimar an.

Party zur Magazinveröffentlichung

Das Magazin „Klassisch modern“ feiert Release Party. Es gibt einen tieferen Einblick in die Arbeit der Literatur- und Kunstschaffenden, die mit dem Bauhaus-Jahresthema „Auf/Bruch“ in Verbindung stehen, von Lee Miller über Thomas Mann und Marianne Brandt. Zum Veröffentlichungsfeier am Freitag, 22. März in der ACC-Galerie lesen ab 20 Uhr die Autorinnen Nancy Hünger, Anna Stiede und Katharina Günther. Im Anschluss sorgt das Kollektiv Metaware sorgt für tanzbare Klänge. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei. Das Magazin lässt sich kostenfrei bestellen unter klassik-stiftung.de/ihr-besuch/magazin/.

Führung mit musikalischer Begleitung

Die musikalischen Touren im Wittumspalais beginnen wieder. Bastian Uhlig spielt an den historischen Tasteninstrumenten, während Gäste durch den Witwensitz von Herzogin Anna Amalia wandeln. Am Samstag, 23. März, geht es mit dem Motto „Klingendes Palais“ um 11 Uhr los. Eine weitere Tour startet um 15.30 Uhr. Von 11.30 bis 17.30 Uhr öffnet zudem die Palais-Bar. Karten für die Führungen gibt es im Ticketshop der Klassik-Stiftung.

„Kamelie und Skulptur“ endet

Bis zum Wochenende besteht in der Orangerie von Schloss Belvedere die letzte Möglichkeit, Beate Debus‘ Ausstellung „Kamelie und Skulptur“ zu sehen. Die Schau schließt am Sonntag, 24. März. Bis dahin können täglich von 10 bis 16 Uhr Holzskulpturen zwischen den Kamelien besichtigt werden, die aktuell blühen.

red