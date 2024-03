Weimar. Nach mehr als zweijähriger Schließung kann die Parkhöhle im Ilmpark samt neuer Dauerausstellung wieder besichtigt werden.

Die seit dem Oktober des Jahres 2021 geschlossene Parkhöhle im Ilmpark ist am Donnerstag feierlich wiedereröffnet worden. Dort wartet auf Besucherinnen und Besucher fortan die neue Dauerausstellung „Erlebnis Parkhöhle – Durch Zeit und Klima“. Diese erzählt die Geschichte des Stollensystems am linken Ilmufer: künstlich angelegt in der Goethezeit, Jahrzehnte lang ungenutzt, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zum Schutzraum ausgebaut, lade die Höhle seit 1997 – unterbrochen von Pandemie und einer umfassenden Erneuerung – Interessierte zu einer Entdeckungstour ein. Das betonte in einer Presseinformation die Klassik-Stiftung Weimar, in deren Verantwortung das unterirdische Kleinod liegt.

„Vom Abwasserstollen zum modernen Untertage-Museum – die Parkhöhle ist ein besonderer Ort mit einer wechselvollen Geschichte – versteckt unter dem Park an der Ilm“, erläuterte Susanne Dieckmann, Abteilungsleiterin Baudenkmalpflege. Die Parkhöhle sei der einzige Ausstellungsort der Klassik-Stiftung Weimar, der einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt habe.

Im Zentrum der Erlebnis-basierten Präsentation würden die Themenfelder Eiszeiten und Klimawandel stehen. Die Veränderungen der Umwelt in der jüngeren geologischen Vergangenheit und der Einfluss der wechselnden Klimata für Flora, Fauna und den Menschen würden dabei einen Anschluss zur aktuellen Klimawandel-Debatte nahelegen.

Als künstliches Hohlraumsystem des späten 18. Jahrhunderts sei die Höhle in eine geologische Schichtenabfolge abgeteuft, also in die Tiefe gebaut worden. Innerhalb von wenigen hunderttausend Jahren habe sich hier, basierend auf jurassischen Kalken, eine vergleichsweise junge Gesteinsabfolge abgelagert, die an den Wänden der Parkhöhle sichtbar und erlebbar sei. Neben diesem „geologischen Fenster“ illustriere unter anderem die auch aus der früheren Präsentation bekannte Erdbeben-Messstation die globale Dynamik der Erde, während ein großflächiges, sich veränderndes Panorama den Wandel der Landschaften um Weimar im Wechsel der Kalt- und Warmzeiten zeige.

Durch den verstärkten Fokus auf die jüngere Geschichte setze die neue Präsentation auch politisch-zeitgeschichtliche Akzente. So werde unter anderem der Ausbau der Höhle als Luftleitzentrale und Schutzraum im Zweiten Weltkrieg unter dem Einsatz von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern näher beleuchtet.

„Mit der neu konzipierten Dauerausstellung ‚Durch Zeit und Klima‘ wird das bedeutende geowissenschaftliche Zeugnis der eiszeitlichen Erdgeschichte in den Fokus gerückt und als einzigartige ‚Erlebnis-Parkhöhle‘ nun wieder dauerhaft für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht“, erläuterte Annette Ludwig, Direktorin der Museen der Klassik-Stiftung.

Nach der feierlichen Wiedereröffnung können Besucherinnen und Besucher nun wieder regelmäßig auf eine Entdeckungsreise unter der Erde gehen. Geöffnet ist die Parkhöhle, deren Eingang sich nahe der Mensa am Ilmpark befindet, jeweils mittwochs bis montags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 4 Euro, sowie für Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 20 Jahre jeweils 2 Euro, teilte die Klassik-Stiftung abschließend mit.

red