Weimar. Wieder längere Öffnungszeiten und mehr Stadtführungen

Im Vorgriff auf den üblicherweise ersten großen Besucheransturm zu Ostern bietet die Tourist-Information wieder längere Öffnungszeiten an: Die Mitarbeitenden sind nach Angaben der Weimar GmbH von Montag bis Samstag 9.30 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 9.30 bis 14 Uhr persönlich für Interessierte im Interimssitz Markt 4 zu finden.

Gleichzeitig werden die öffentlichen Stadtrundgänge der steigenden Besucherzahl angepasst: So startet wieder täglich 10 und 14 Uhr der zweistündige große Stadtrundgang und 11 Uhr die kompakte einstündige Führung. Zusätzlich wird samstags ab 16 Uhr die eineinhalbstündige Altstadtführung angeboten.

Während der Thüringer Bachwochen gibt es zu ausgewählten Terminen den Rundgang „Bach – ein barockes Genie“, der zu den Weimarer Lebens- und Wirkungsstätten des Komponisten führt. An den Sonntagen 24. und 31. März sowie am Donnerstag, 11. April, beginnt die Bach-Führung um 17 Uhr, am Sonntag, 14. April, um 14 Uhr. Am Ostersamstag, 30. März, heißt Hennig Hacke Interessierte überdies zu seinem beliebten Spaziertheater willkommen: Der Osterspaziergang mit den Ilmpark-Geschichten beginnt um 10.30 Uhr.

Tickets für die Führungen, die am Neptunbrunnen starten, gibt es in der Tourist-Information. Dort können auch wieder Fahrräder gemietet werden.

red