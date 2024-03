Weimar. Die Schalger-Truppe aus Südtirol hat sich schon jetzt für das Jahr 2025 in Weimar angekündigt.

Vorfreude ist sprichwörtlich die schönste Freude. Und Fans der Kastelruther Spatzen können sie nun in vollen Zügen genießen. Wie der Veranstalter HMG Events am Donnerstag mitteilt, führt die Südtiroler Schlager-Truppe der Weg kurz vor Weihnachten 2025 in die Weimarhalle. Der Vorverkauf für ihr erstes Weimarer Weihnachtskonzert am 11. Dezember 2025 hat bereits begonnen. Karten gibt es im Pressehaus Weimar und an weiteren Vorverkaufsstellen.

mre