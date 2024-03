Weimarer Land. Nach dem Winter steht nun die Bepflanzung an. So werden Apolda, Bad Sulza und die Gemeinde Ilmtal-Weinstraße derzeit aufgehübscht.

Das Weimarer Land putzt sich derzeit für den Start in den Frühling heraus. Während die Pflanzkübel in der Stadt Apolda eine Jahresdauerbepflanzung haben, sind die Blumenkästen am Rathaus kürzlich mit bunten Blumen – passend zum MDR-Osterspaziergang – ausgestattet worden, sagt der Pressesprecher der Stadt, Stefan Zimmermann. Allgemeine Pflegearbeiten nach dem Winter an den Promenaden seien vertraglich mit Firmen geregelt.

Im Rahmen der Aktionswoche „Sauberes Apolda“ haben sich am Donnerstag, 21. März, Mitglieder des Vereins „Apolda blüht auf“ mit einem Vorrat zum Dekorieren am Schrönplatz getroffen, Laub aufgesammelt und Unkraut zurückgeschnitten. „Für die Sommerbepflanzung ist es noch zu früh. Unsere Pflanzaktion machen wir nicht vor den Eisheiligen im Mai“, erklärt Vereinsmitglied Annegret Thrun.

In der Gemeinde Ilmtal-Weinstraße kümmern sich Vereine und Privatleute in den jeweiligen Orten um die verschiedenen Flächen, so Ronny Funk, Leiter des Haupt-, Bau- und Ordnungsamts. Die Stadt Bad Sulza habe laut Bebauungsleiter Jörg Hammer wiederum einen Vertrag mit der Kurgesellschaft. Diese will ab kommendem Montag 3000 Hornveilchen und Primeln in verschiedenen Farben im Kurpark und in der Innenstadt pflanzen.