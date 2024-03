Weimar. Bürgerschaft ist zum Mitmachen für Zukunft aufgerufen und kann sich dafür kostenlos die Haare schneiden lassen.

„Werde Teil der Zukunft deiner Stadt!“ Unter diesem Motto steht der Zukunftscampus Weimar West, der Menschen aus dem Viertel dabei unterstützen will, ihre Ideen für ein grüneres Quartier umzusetzen. Damit daraus „reale Projekte werden, braucht es engagierte Leute vor Ort, Know-how für die Umsetzung und etwas Startgeld“. All das wolle der Campus erfüllen, betonte der Verein „Stadtverwicklung“, der dafür eine Förderung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt erhalte. Neben der Finanzierung von Projekten werde es in diesem Jahr Workshops, Vernetzungstreffen und weitere Veranstaltungen zur Unterstützung der Teilnehmenden geben.

Los geht es an diesem Sonntag mit Phase 1: Unter dem Motto „Eure Meinung!“ werde in drei kreativen Befragungsformaten ergründet, wie die Bewohner zum Quartier stehen. Ziel sei, die Menschen darin zu unterstützen, „sich über ihre eigenen und gemeinsamen Interessen an ihrem Stadtteil bewusster zu werden“.

Dazu veranstaltet der Verein am 24. März von 13 bis 16 Uhr „Schnitt und Schnack“ im Mehrgenerationenhaus in der Prager Straße 5. Alle Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in West könnten hier einen kostenlosen Haarschnitt gegen ein kurzes Gespräch über ihr Viertel eintauschen.

