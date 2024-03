Weimarer Land. Burgenforscher und Feuerwehr-Versammlung in Kranichfeld, Klangschalen-Töne in Tannroda: Hier sind die Details.

Vortrag zur Kranichfelder Burgen-Geschichte im Baumbachhaus

Der Weimarer Professor Otto R. Hofmann gastiert mit einem heimatgeschichtlichen Thema am Sonntag, 24. März, ab 17 Uhr im Kranichfelder Baumbachhaus: „Das Kranichfeld – die Niederungsburg zwischen der Ilm und der Gebind“. Dabei liefert er neueste Forschungs-Erkenntnisse aus der Zweiburgenstadt, in der sich neben den erhaltenen Anlagen Niederburg und Oberschloss Zeugnisse für mindestens drei weitere, ähnliche Anlagen finden: die Schleußenburg auf der Stiede (schon im 13. Jahrhundert zerstört), die Enzenburg in der Niederung Richtung Tonndorf und das Neue Mahl. Nun bringt Hofmann Hinweise auf eine sechste Burg, zwischen der Ilm und der Gebind gelegen, die er „das Kranichfeld“ nennt. Sein Vortrag führt zurück in die Zeit der Ungarn-Kriege vor der ersten Jahrtausendwende. Der Eintritt ist frei, Spenden natürlich willkommen. Café und Ausstellung sind ab 14 Uhr geöffnet.

Klangschalen und Tanz in Tannroda

„Tanzend durchs Leben –sei du selbst“ ist ein Workshop-Angebot der Tannrodaer Burg-Stiftung am Samstag, 23. März, überschrieben. Von 14.30 bis 17.30 Uhr können die Teilnehmer mit entspannenden Tönen der Klangschalen und der Wirkung von intuitivem Tanz den Alltag ein Stück hinter sich lassen. Die Teilnehmergebühr beträgt 69 Euro pro Person.

Feuerwehr Kranichfeld zieht Jahresbilanz

Zur gemeinsamen Jahreshauptversammlung hat Stadtbrandmeister André Michaelis die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Kranichfeld und des Ortsteils Stedten an der Ilm eingeladen. Am Samstag, 23. März, ab 17 Uhr, stehen im Mehrzweckraum des Gerätehauses (Auenweg 4) die Rechenschaftsberichte der Einsatzabteilungen und der Jugendwarte auf der Tagesordnung, natürlich auch Ehrungen, Berufungen, Beförderungen und Entpflichtungen. Im Anschluss soll der Abend in gemütlicher Runde ausklingen.

red