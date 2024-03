Weimar. Theaterstücke für Erwachsene, aber auch Kinder und Familien stehen kommende Woche auf dem Programm.

Von antiken und modernen Helden handelt in der kommenden Woche das Programm im Galli-Theater. Gezeigt wird am Ostermontag sowie am Freitag und Samstag um 20 Uhr „Die sieben Typen Show“, ein unterhaltsamer Erklärungsversuch der verschiedenen menschlichen Typen, an der sich die Figur Prof. Dr. Wichtig versucht. Am Dienstagabend, 20 Uhr, ist das One-Man-Musical „Orpheus“ auf der Bühne zu sehen. Am Mittwoch, 20 Uhr, geht es weiter mit „Der letzte Held“, einer Parodie auf die Nibelungensage. Donnerstagabend, 20 Uhr, läuft „Der Froschkönig für Erwachsene“, ein lustvolles Beziehungsmärchen. „Dornröschen“ spielt der Märchenspieler am Samstag- und Sonntagnachmittag für Kinder und Familien.

red