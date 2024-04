Weimar. In den Fluren der Radiologie wird eine Ausstellung mit Fotografien von Harald Krille eröffnet.

Neue Kunst zieht ins Sophien- und Hufeland-Klinikum ein. Am Freitag, 5. April wird um 14.30 Uhr die Ausstellung mit Werken von Harald Krille eröffnet. In den Fluren der Radiologie werden mit dem Titel „Blumen, Bäume, Bahnen – Die Bilder der letzten Jahre“ Fotografien des einstigen Journalisten gezeigt. Harald Krilles bevorzugtes Motiv sind Tulpen. Die Bilder stellt Krille am Freitagnachmittag persönlich vor.

Harald Krille wurde 1956 in Greiz geboren. Er arbeitete seit 1991 als Journalist und leitete in Weimar die gemeinsame Mantelredaktion der mitteldeutschen Kirchenzeitungen „Glaube + Heimat“ und „Der Sonntag“ (Dresden).

Die Auswahl der Fotografien für die Klinik, die auch zum Verkauf freigegeben sind, hat Harald Krille gemeinsam mit der Weimarer Kuratorin Andrea Dietrich getroffen, die seit dem Jahr 2000 die Ausstellungsreihe im Klinikum betreut. Einige der Bilder gehen in die Sammlung des Klinikums über, die mittlerweile eine große Auswahl an Motiven und küsntlerischen Techniken vereint, von Landschafts- und Tierfotografie bis zu ideenreichen Porträts und abstrakten Form- und Farbexperimenten in Tusche, Acryl oder Öl.