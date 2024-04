Weimar. Gleich zwei Höhepunkte locken am Sonntag in die Johanneskirche.

Gleich zu zwei Höhepunkten ruft das Kindertageteam am Sonntag, dem 7. April, in die Johanneskirche Weimar in der Tiefurter Allee 2b. Einerseits verlockt von 18 bis 20 Uhr der Johanneströdelmarkt und der Kreativmarkt wieder zum Staunen, Stöbern und Kaufen. Parallel wird eine Ausstellung in der Kirche eröffnet. Gezeigt werden Bilder des Hobbymalers Jörg Schubert. Sie trägt den Titel „Unterwegs und nebenbei“. Die Vernissage beginnt um 18 Uhr.Markt für Kindersachen in Schöndorfer Grundschule

Ein Kindersachen-Flohmarkt findet am Samstag, dem 20. April, von 10 bis 13 Uhr in der Schöndorfer Grundschule in der Max-Reichpietsch-Straße statt. Ausrichter ist der Förderverein der Einrichtung. Er kredenzt zu der Veranstaltung auf dem Schulgelände Kaffee und Kuchen. Interessierte können sich für eine Gebühr von 5 Euro einen Stand sichern. Anmeldungen sind möglich unter sek@schule-schoendorf.de oder 03643/419700.

Angehörigengruppe Psychose trifft sich im Klinikum

Einen Überblick zum Krankheitsbild Psychose, den Behandlungsmöglichkeiten sowie zu psychosozialen Ansprüchen erhalten die Teilnehmenden beim nächsten Treffen von Angehörigen der Erkrankten, Betroffenen und weiteren Interessierten. Dieses bietet das Team der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Sophien- und Hufeland-Klinikums am Mittwoch, dem 10. April, an. Treffpunkt ist um 16 Uhr im Konferenzraum der Psychiatrischen Institutsambulanz im ersten Obergeschoss, Zum Hospitalgraben 3. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

