Weimar. Die Galerie Eigenheim feiert am Samstagabend Vernissage ihrer neuen Ausstellung „Air Between The Light“.

„Air Between The Light – zeitgenössisch-multimediale Zugänge zum Begriff Pleinair“: Diesen Titel trägt eine besondere Ausstellung der Galerie Eigenheim, die mit der Vernissage am Samstag, 6. April, um 19 Uhr startet. Sie beschränkt sich nicht auf das Eigenheim-Domizil, das Gärtnerhaus im Weimarhallenpark, sondern nimmt auch die Grünflächen ringsum in Beschlag. Zu sehen ist sie bis zum 11. Mai während der üblichen Öffnungszeiten.

Zu sehen sind im Freien entstandene Zeichnungen von Michael Eppler, der Orte entlang von Fernwärmerohren als Motive für seine Werke wählt. Ein Spektakel verspricht die 18 Meter hohe aufblasbare Skulptur mit Schaukel von Frederik Foerts. Peter Pieks lädt zur Suche seiner Kunstobjekte in den Weimarhallenpark ein, die Werke von Adrian Mudder und Andreas Hachulla entstanden auf einem Telefon. Auch die Freiluftkünstler Adam Noack, Benedikt Braun, Julia Scorna, Konstantin Bayer, Lars Wild, Nadine Kolodziey, Nina Röder und Theresa Rothe sind mit Arbeiten vertreten.

Die Ausstellung widmet sich der Anfang des 19. Jahrhunderts entstandenen Bewegung des Plenair. Der Begriff kommt aus dem Französischen und bedeutet „im Freien“. Es geht darum, dass die Künstler sich unter freiem Himmel, in der Natur aufhalten und dort ihre Werke produzieren. Die Bewegung soll eine Abgrenzung zum Atelier ziehen und die Natur nicht nur als Kulisse sehen, sondern auch als Motiv. Kuratorin ist Hannah Becker, gefördert wird die Schau von der Kulturstiftung des Freistaates sowie der Stadt Weimar.