Weimar. Neues Thüringer Format holt Politiker und Bürger in der Weimarhalle zusammen. Runde am 10. April ist prominent besetzt.

Die Weimarhalle ist am kommenden Mittwoch, dem 10. April, Schauplatz für das erste „#ThüringerBürgersaalGespräch“. Thematisch steht die prominent besetzte Premiere unter dem Motto „Unfrieden! Von Weltkrisen in die Kommunalpolitik“. Darauf hat die Thüringer Staatskanzlei hingewiesen und ebenso darauf, dass Anmeldungen spätestens bis zu diesem Freitag unter https://thueringen.de/buergerinnenbeteiligung möglich sind.

Mit der Veranstaltung werde nicht nur die Möglichkeit des Kennenlernens und der Vernetzung von Menschen gegeben, die sich für ein weltoffenes Thüringen interessieren oder persönlich einsetzen, sondern es solle über konkrete Herausforderungen informiert und diskutiert werden, die viele Menschen in dieser Zeit bewegen, heißt es weiter in der Einladung.

Das neue Format geht von Akteurinnen und Akteuren aus, die sich für ein weltoffenes Thüringen engagieren. Zum Hintergrund schreiben sie: „Flucht und Vertreibung, Zuwanderung und Fachkräftemangel, Umweltschutz und Bildung bewegen bis in die Familien. Aus Unzufriedenheit, Unsicherheit und Angst in schwierigen Zeiten erwächst zunehmend Aggression und Unfrieden.“ Dies sei die Zeit der Populisten. Um diesen entgegenzutreten, sei es an der Zeit „gemeinsam offen und kritisch über Herausforderungen, Fakten und Emotionen, Erfolge und Versagen, über Sorgen, Ängste und Nöte“ zu sprechen.

Zum Programm von 17 bis 21.45 Uhr, das auch nur in Teilen besucht werden kann, gehören Tischgespräche sowie ein Impulsreferat von Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Statements zu den Auswirkungen der aktuellen Entwicklung auf die Kommunen geben danach Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), Landrat Christian Herrgott (CDU, Saale-Orla-Kreis) sowie die Oberbürgermeister von Weimar, Jena und Gera. Abschließend folgt ein Saalgespräch.

