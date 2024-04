Weimar. Die Weimarer Polizei vermeldet zwei Diebstähle und einen Auffahrunfall.

Ladendieb erwischt

Mehrere Flaschen Parfüm hat sich am Mittwochmittag ein 30 Jahre alter Mann in einer Drogerie in der Weimarer Innenstadt eingesteckt. Anschließend wollte er den Markt verlassen, ohne zu bezahlen, schreibt die Polizei in einer Meldung. Der Ladendetektiv habe den Mann gestellt und die Polizei informiert. Die vier Flaschen voll edler Gerüche hatten einen Gesamtwert von etwa 500 Euro. Neben einer Anzeige hat er jetzt auch Hausverbot.

An roter Ampel aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es Mittwochmorgen auf der Jenaer Straße in der Ortslage Umpferstedt in Fahrtrichtung Jena. Laut Meldung der Polizei war hier ein 50 Jahre alter Transporterfahrer und eine 25 Jahre alte Toyota-Fahrerin unterwegs, als der Transporter an einer roten Ampel halten musste. Die Frau hinter ihm bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Beide blieben unverletzt, an den Autos entstand Sachschaden.

Diesel abgezapft

Den Diebstahl von Treibstoff bemerkte am Mittwochvormittag eine Firma im Bereich Nohra. Die Tat muss sich laut Polizeiangaben am vergangenen Wochenende ereignet haben. Die Täter hätten demnach mit einem Schlauch etwa 80 Liter Diesel aus dem unverschlossenen Tank eines Lkw abgezapft und seien dann wohl mit einem Fahrzeug vom Tatort geflohen. Der Kraftstoff hat etwa einen Wert von 140 Euro.

