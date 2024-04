Weimar. Von Airbrush über Kalligrafie bis hin zu Aquarellen: Hofatelier Niedergrunstedt lädt zur Eröffnung neuer Ausstellungen ein.

Das Hofatelier in Niedergrunstedt lädt im April ein zur Eröffnung zweier Ausstellungen. Die Ausstellung der ehemaligen TLZ-Journalistin Christiane Weber können Besucher ab Samstag, dem 6. April, um 15 Uhr unter dem Namen „Land voll Licht und Schatten – Nicaragua“, besichtigen. Die Ausstellung findet im großen Saal des Hauses statt und umfasst Fotografien, Aquarelle und Kalligrafien. Eine Woche später – am Samstag, dem 13. April, ebenfalls um 15 Uhr – wird die zweite Ausstellung mit großformatigen Airbrush-Arbeiten auf der Leinwand von Leda Ivanova-Klepsch eröffnet. Es ist die erste Ausstellung der Künstlerin und wird in der kleinen Galerie des Ateliers stattfinden.

Beide Ausstellungen können bis zum Sonntag, dem 28. April, besichtigt werden.

