Kranichfeld. Förderkreis und Thüringer Schlösserstiftung bieten am Samstag eine Sonderführung durch die aktuell in Sanierung befindliche Anlage des Kranichfelder Oberschlosses an.

Mit einer Sonderführung erinnern der Förderkreis des Kranichfelder Oberschlosses sowie die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten an den großen Brand vor genau 90 Jahren: Treffpunkt ist am Samstag, 6. April, um 11 Uhr in der Vorburg. „Was die Flammen übrig ließen – 90 Jahre nach dem Brand“ ist der Titel des Rundganges durch die Kernburg. Förderkreis-Mitglied Florian Weida und Schlossverwalter Thomas Schiffer erläutern das Geschehen an jenem verhängnisvollen Frühlingstag und die bis heute sichtbaren Folgen.

Der Brand, mutmaßlich selbst gelegt vom damaligen Besitzer der Immobilie, einem in wirtschaftliche Schieflage geratenen Geraer Tuchfabrikanten, vernichtete weite Teile des Schlosses im Bereich der Kernburg. Die Wohn- und Repräsentationsbauten brannten vollständig aus, nur die Außenmauern blieben stehen. Die erhoffte Versicherungssumme bekam der Schlossherr nie ausgezahlt.

Die Führung kostet pro Besucher einen Euro, die maximale Teilnehmer-Zahl liegt bei 15. Deshalb ist eine vorherige Anmeldung sinnvoll – bei Bedarf werden mehrere Durchgänge angesetzt.

schlossverwaltung@oberschlosskranichfeld.de oder Telefon 036450/30460

red