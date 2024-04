Pfarrerin Dorothea Heller aus Weimar schreibt über den zweifelnden Jesus-Gefährten Thomas, über einen kirchlichen Amtskollegen, der die AfD unterstützt, und über ihr eigenes Verständnis von Weltoffenheit.

Quasimodogeniti – so heißt der Sonntag nach Ostern. „Wie die neu geborenen Kinder“ heißt das übersetzt. So sind wir als Christinnen und Christen, wenn wir getauft sind. Mit den liebenden Augen Gottes gesehen. Das tut gut.

An diesem Sonntag geht es aber auch um Thomas. „Der Zweifler“ wird er auch genannt, denn er kann nicht so einfach glauben, braucht Beweise. Auch das kenne ich. Und auch das tut gut: zu lesen, dass auch die Freunde Jesu mit Zweifeln zu kämpfen hatten.

Dorothea Heller ist Pfarrerin und Klinikseelsorgerin in Weimar. © Thomas Müller | Thomas Müller

Das Leben als Christin ist nicht immer nur Glaubensgewissheit, sondern manchmal auch Zweifeln. Als Christin in dieser Welt leben heißt, zu überlegen und abzuwägen, was es bedeutet, Christin zu sein, immer wieder. Zurückgezogen zu leben, fern dieser Welt, bedeutet es für mich nicht. Die Augen zu verschließen vor Unrecht und Ungerechtigkeit auch nicht. Und ganz sicher nicht, auf der Seite von Menschen zu stehen, die im Widerspruch zu Jesu Lehre und Wirken stehen.

Ich kann nicht verstehen, wie mein Kollege Martin Michaelis für eine Partei antreten kann, die zumindest in Thüringen keinen Hehl daraus macht, dass sie sich dem „Kampf gegen Rechts“ entgegenstellen will. Das heißt nichts anderes, als dass die AfD Projekten, die sich für Weltoffenheit und Menschenfreundlichkeit, ohne Ansicht von Herkunft und Glauben, einsetzen, den Geldhahn zudrehen und demokratische Bildungsprogramme schwächen will.

Jesus war ein Menschenfreund. Das kann wohl keiner bestreiten, der die Bibel gelesen hat. Er ist zu allen Menschen gegangen, nicht nur zu denen, die ihm bequem und angenehm waren. Als Christin und als Pfarrerin kann ich nicht mein Ja dazu geben, dass Menschen ausgegrenzt werden für das, was sie glauben, fühlen, leben und wo sie herkommen.

Anders als mein Quedlinburger Kollege möchte ich mich dem entgegenstellen, was der Menschenfreundlichkeit Jesu widerspricht. Zum Beispiel mit dem Format „Kirche weltoffen“ der Kirchgemeinde Weimar. Das nächste Mal treffen wir uns am 8. April, 18.30 Uhr, vor der Herderkirche.

Pfarrerin Dorothea Heller ist Klinikseelsorgerin am Sophien-und-Hufeland Klinikum Weimar.